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Сбербанк посоветовал клиентам не посещать офисы обслуживания из-за вируса

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов порекомендовал корпоративным клиентам банка воздержаться от посещения офисов банка из-за распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Учитывая обстановку, мы все же рекомендуем клиентам свести к минимуму посещение любых общественных мест, включая офисы банка», — уточняется в сообщении. Попов подчеркнул, что эта рекомендация касается в первую очередь малого и среднего бизнеса.

Удаленные сервисы банка, по утверждению компании, могут обеспечить исполнение практически всех запросов. Попов подтвердил, что Сбербанк полностью обеспечит возможность совершать операции на рынке и проводить расчеты.

Отделения Сбербанка продолжат работу в обычном режиме во время длинных выходных, объявленных президентом России Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля.

24 марта Сбербанк сообщил о возможном отключении ресайклингового функционала банкоматов в некоторых регионах из-за угрозы коронавируса нового типа. Аппараты с таким режимом могут сразу выдавать внесенные клиентом купюры следующему пользователю.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предложила 26 марта ЦБ разрешить физическим лицам открывать счета и электронные кошельки по видеосвязи. Дистанционная идентификация позволит снизить посещение банковских отделений и риск заражения вирусом.

Теги: коронавирус, Сбербанк
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