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Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи

Ассоциация электронных денег предложила ЦБ разрешить россиянам открывать новые банковские счета и персонифицированные электронные кошельки с помощью видеосвязи, чтобы не посещать отделения в условиях пандемии коронавируса
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи. Письмо с соответствующими предложениями направлено в ЦБ, Росфинмониторинг и правительство. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. Среди членов ассоциации — WebMoney, QIWI, PayPal, «Яндекс.Деньги» и другие сервисы.

Видеоидентификация, по мнению авторов письма, нужна, чтобы физические лица могли стать клиентами кредитной организации без посещения отделения, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки. В обоих случаях их лимит не должен превышать 600 тыс. руб.

В России уже существует Единая биометрическая система, которая позволяет гражданам удаленно проходить идентификацию в банках и становиться их клиентами. Однако, как указывается в письме, существующий уровень регистрации в ЕБС не позволяет считать ее универсально доступным методом удаленной идентификации.

ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан
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Как собирали биометрию

ЕБС была запущена ЦБ и «Ростелекомом» в конце июня 2018 года для удаленного предоставления финансовых услуг. До конца 2019 года все банки с универсальной лицензией должны были обеспечить прием биометрии во всех своих отделениях. Банки не раз говорили о проблеме с наполняемостью ЕБС. В настоящее время биометрические данные (лицо и голос) сдали около 132 тыс. россиян, данные собираются в 13,5 тыс. отделений, сообщил РБК представитель «Ростелекома». При этом за первые три недели марта количество регистраций в ЕБС упало на 10%, а прохождение верификации с помощью системы — на 5% по сравнению со средними показателями в январе и феврале, подсчитали в «Ростелекоме».

«Идентификация с использованием видеосвязи уже широко применяется в мировой практике, в том числе в Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Израиле, Эстонии, Великобритании, Польше,и полностью соответствует требованиям рекомендаций ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — РБК)», — отмечается в письме.

РБК направил запрос в ЦБ, Росфинмониторинг и правительство.

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Как предлагается проходить видеоидентификацию

  • Физическое лицо должно передавать в финансовую организацию данные паспорта в виде электронной копии (скана) или фотографии, предлагают в ассоциации.
  • Представитель финансовой организации устанавливает видеосвязь с клиентом, уточняет личные данные и просит продемонстрировать паспорт, затем делает фото клиента и его паспорта.
  • Данные паспорта проверяются посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, проводится проверка по лицам, причастным к экстремистской деятельности, принадлежности к санкционным спискам, категории публичных должностных клиентов.
  • В случае отсутствия подозрения в том, что клиент открывает счет или кошелек для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, идентификация считается успешной, физическое лицо подписывает договор с использованием простой электронной подписи.
  • Записи процедуры видеоидентификации хранятся вместе с иной информацией, предусмотренной антиотмывочным законодательством в течение пяти лет после расторжения деловых отношений.
  • В ходе сеанса связи должны быть четко видны лицо и плечи клиента. Лицо должно быть полностью открыто, на него не должна попадать тень. Также не допускается ношение солнцезащитных очков и иных аксессуаров, закрывающих лицо.
Автор: Евгения Чернышова
Теги: платежные системы, Центробанк
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