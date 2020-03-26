Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи

Ассоциация электронных денег предложила ЦБ разрешить россиянам открывать новые банковские счета и персонифицированные электронные кошельки с помощью видеосвязи, чтобы не посещать отделения в условиях пандемии коронавируса

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи. Письмо с соответствующими предложениями направлено в ЦБ, Росфинмониторинг и правительство. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. Среди членов ассоциации — WebMoney, QIWI, PayPal, «Яндекс.Деньги» и другие сервисы.

Видеоидентификация, по мнению авторов письма, нужна, чтобы физические лица могли стать клиентами кредитной организации без посещения отделения, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки. В обоих случаях их лимит не должен превышать 600 тыс. руб.

В России уже существует Единая биометрическая система, которая позволяет гражданам удаленно проходить идентификацию в банках и становиться их клиентами. Однако, как указывается в письме, существующий уровень регистрации в ЕБС не позволяет считать ее универсально доступным методом удаленной идентификации.