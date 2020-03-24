Сбербанк ответил на рекомендации ЦБ по банкоматам с рециркуляцией

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Сбербанк может отключить ресайклинговый функционал банкоматов в регионах, где это будет целесообразно, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

«Они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы», — уточняется в сообщении. Отмечается, что ограничения на снятие наличных Сбербанк вводить не планирует.

Менее 30% банкоматов Сбербанка имеют функцию рециркуляции банкнот.

ЦБ 24 марта дал рекомендации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Регулятор рекомендовал финансовым организациям выдерживать купюры перед загрузкой в банкоматы в течение трех-четырех дней. Кроме того, Центробанк посоветовал ограничить работу банкоматов в режиме рециркуляции, когда внесенные клиентом банкноты тут же выдаются другому клиенту.