Общество , 26 мар, 15:29
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Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить сообщения о комендантском часе
Роскомнадзор направил Twitter требование удалить ложную информацию о введении в Москве комендантского часа. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в РБК.
Соответствующее требование поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры, говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о фальшивом «приказе» министра обороны России «О введении в городе Москве комендантского часа», который был размещен в соцсети.
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