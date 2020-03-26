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Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить сообщения о комендантском часе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роскомнадзор направил Twitter требование удалить ложную информацию о введении в Москве комендантского часа. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в РБК.

Соответствующее требование поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры, говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о фальшивом «приказе» министра обороны России «О введении в городе Москве комендантского часа», который был размещен в соцсети. 

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
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Материал дополняется

Теги: Twitter, Роскомнадзор, коронавирус
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