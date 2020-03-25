Минобороны сообщило о проверке готовности армии к борьбе с коронавирусом

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В ВС России проводят проверочные мероприятия с целью повысить готовность армии к борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Они проводятся по поручению президента Владимира Путина. «Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил России», — отметили в ведомстве.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на первом этапе проверки командование военных округов сформирует группировки сил для борьбы с коронавирусом в местах дислокации военнослужащих. На втором этапе проверят способность медицинских отрядов спецназначения и других медподразделений своевременно развернуть борьбу с COVID-19.

В ходе проверки также проанализируют транспортные возможности Минобороны по перевозке средств для карантинных и лечебных мероприятий в удаленные районы. Проверка продлится четыре дня и закончится 28 марта.

Ранее стало известно, что Минобороны получило 8,8 млрд руб. от правительства России на строительство 16 инфекционных центров на базе модульных конструкций.