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Минобороны сообщило о проверке готовности армии к борьбе с коронавирусом

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В ВС России проводят проверочные мероприятия с целью повысить готовность армии к борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Они проводятся по поручению президента Владимира Путина. «Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил России», — отметили в ведомстве.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на первом этапе проверки командование военных округов сформирует группировки сил для борьбы с коронавирусом в местах дислокации военнослужащих. На втором этапе проверят способность медицинских отрядов спецназначения и других медподразделений своевременно развернуть борьбу с COVID-19.

В ходе проверки также проанализируют транспортные возможности Минобороны по перевозке средств для карантинных и лечебных мероприятий в удаленные районы. Проверка продлится четыре дня и закончится 28 марта.

Ранее стало известно, что Минобороны получило 8,8 млрд руб. от правительства России на строительство 16 инфекционных центров на базе модульных конструкций.

В начале марта российское военное ведомство организовало группы военных вирусологов и эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки коронавируса в воинских частях.

Теги: Минобороны, армия, проверка, коронавирус
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