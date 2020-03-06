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Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом

Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки нового коронавируса. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного военно­-медицинского управления министерства Дмитрий Тришкин.

По его словам, в войска и военно-медицинские организации направили методические указания о профилактике заболевания, разработан алгоритм действий медперсонала при выявлении заразившегося.

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Тришкин сообщил, что медики работают над ранним выявлением коронавируса среди гражданского персонала и военнослужащих, особенно тщательно врачи следят за теми, кто прибыл из заграничных командировок.

Начальник Главного военно-медицинского управления отметил, что в центрах санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны проводится круглосуточный мониторинг обстановки.

Тришкин рассказал, что в военных учебных заведениях ежедневно ведутся барьерные медосмотры, ограничили проведение культурных и спортивных мероприятий. «Поверьте, такой шаг необходим. Также введен масочный режим», — сказал он. Помимо этого строго следят за состоянием здоровья обслуживающего персонала, который работает в столовых, отметил Тришкин.

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Вспышка нового типа коронавируса возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания выявили во всех регионах КНР, в Японии, США, Великобритании, Италии, Иране, Латвии, России, Белоруссии и других странах.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Граждане должны сообщать на горячую линию столицы, если они посещали страны, где зарегистрировали случаи заболевания. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний нужно вызвать медпомощь на дом, но не посещать больницы. Граждане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, например, Италии или Южной Кореи, также должны провести 14 дней в режиме самоизоляции.

Теги: Минобороны, коронавирус
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