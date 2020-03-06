Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом

Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки нового коронавируса. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного военно­-медицинского управления министерства Дмитрий Тришкин.

По его словам, в войска и военно-медицинские организации направили методические указания о профилактике заболевания, разработан алгоритм действий медперсонала при выявлении заразившегося.

Тришкин сообщил, что медики работают над ранним выявлением коронавируса среди гражданского персонала и военнослужащих, особенно тщательно врачи следят за теми, кто прибыл из заграничных командировок.

Начальник Главного военно-медицинского управления отметил, что в центрах санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны проводится круглосуточный мониторинг обстановки.