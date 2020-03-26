Кремль сообщил о разработке новых мер по поддержке экономики

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В правительстве разрабатывается следующий пакет мер по поддержке экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, планируется ли субсидирование зарплат сотрудников в проблемных отраслях. Песков добавил, что в правительстве эту тему курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

17 марта правительство и ЦБ объявили меры для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Так, банкам дали возможность кредитовать производство лекарств и медицинского оборудования, а также туроператоров и авиаперевозчиков без ухудшения оценок их финансового положения. Также российских туроператоров до конца года освободили от уплаты взносов в фонды «Турпомощи».

Кроме того, стало известно, что правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики. В копии антикризисного плана, которая есть в распоряжении РБК, говорится, что иностранным лекарствам упростят доступ на российский рынок, власти будут отслеживать рост цен на продовольственные товары, а также поддержат турфирмы, малый и средний бизнес и застройщиков, пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Также, согласно плану, власти планируют организуют курсы повышения квалификации и общественные работы для контроля ситуации на рынке труда.