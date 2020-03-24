Минтруд предложил общественные работы в качестве меры поддержки занятости

Министерство предложило переводить сотрудников компаний, снизивших объемы работ из-за коронавируса, на временную занятость, а если на предприятии это сделать не получается, направлять их на оплачиваемые общественные работы

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Минтруд подготовил проект постановления о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Проект документа уже внесен в правительство, а с Минфином достигнута договоренность о резервировании необходимых ресурсов, отметил он.

Временная занятость

Министерство предлагает прежде всего обеспечить временную занятость работников компаний, которые снизили объемы производства и работ. Эта мера позволит сотрудникам сохранить возможность заработка, который должен выплачиваться на уровне не менее минимального размера оплаты труда, пояснил Котяков. Максимальный период занятости на временных работах на предприятии не более девяти месяцев, пояснили РБК в Минтруде.

Если на предприятии не осталось функциональных задач, которые могли бы решаться в рамках временной занятости, Минтруд предлагает организовать для их персонала общественные работы, которые также должны оплачиваться, пояснили в ведомстве. Указанные работы предполагается организовывать так, чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса — в форме дистанционной занятости, на открытом воздухе или в изолированных рабочих помещениях. Максимальный период занятости на временных общественных работах не должен превышать полугода, уточнили в министерстве.