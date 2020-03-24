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Пандемия коронавируса ,  
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Минтруд предложил общественные работы в качестве меры поддержки занятости

Министерство предложило переводить сотрудников компаний, снизивших объемы работ из-за коронавируса, на временную занятость, а если на предприятии это сделать не получается, направлять их на оплачиваемые общественные работы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минтруд подготовил проект постановления о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Проект документа уже внесен в правительство, а с Минфином достигнута договоренность о резервировании необходимых ресурсов, отметил он.

Временная занятость

Министерство предлагает прежде всего обеспечить временную занятость работников компаний, которые снизили объемы производства и работ. Эта мера позволит сотрудникам сохранить возможность заработка, который должен выплачиваться на уровне не менее минимального размера оплаты труда, пояснил Котяков. Максимальный период занятости на временных работах на предприятии не более девяти месяцев, пояснили РБК в Минтруде.

Если на предприятии не осталось функциональных задач, которые могли бы решаться в рамках временной занятости, Минтруд предлагает организовать для их персонала общественные работы, которые также должны оплачиваться, пояснили в ведомстве. Указанные работы предполагается организовывать так, чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса — в форме дистанционной занятости, на открытом воздухе или в изолированных рабочих помещениях. Максимальный период занятости на временных общественных работах не должен превышать полугода, уточнили в министерстве.

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Сейчас по закону о занятости под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки для граждан, ищущих работу.

Обучение со стипендией и возмещение работодателям

В рамках дополнительных мер поддержки занятости Минтруд предлагает организовать опережающее профессиональное обучение работников. «Обучение будет проходить дистанционно. На время учебы сотрудники будут получать стипендию. Причем это может быть как дополнительное образование, так и стажировка на самом предприятии», — объяснили в ведомстве.

Министерство предлагает возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций. «Работодатели, которые трудоустроили уволенных сотрудников, могут рассчитывать на компенсацию части заработной платы новых работников в размере МРОТ», — сообщили в Минтруде.

Еще одно направление — содействие гражданам, открывшим собственное дело, при создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных. «Предусматривается единовременная выплата предпринимателям, которая может равняться 60 тыс. руб.», — пояснил Котяков.

Мониторинг рынка труда

Минтруд в еженедельном режиме будет осуществлять мониторинг ситуации на рынке труда, и речь идет о контроле «не только планируемых к высвобождению работников, их количества на предприятии, неполной занятости, [вводится] и мониторинг за переводом людей на удаленный режим работы, а также невыплатой заработной платы», уточнил глава министерства. Перевод на удаленный режим работы не должен привести к сокращению зарплаты. «Заработная плата при сохранении всего объема должностных обязанностей, возложенных на сотрудника, должна сохраниться, никакого уменьшения произойти не должно. Переход на удаленную работу предполагает обоюдное согласие сторон на организацию такого рабочего процесса», — отметил Котяков.

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В условиях угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции «можно и нужно использовать самые разные гибкие формы занятости людей — где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленку, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям медиков», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Но увольнение должно быть крайней мерой, подчеркнул глава правительства. У многих предприятий из-за сокращения числа клиентов могут возникнуть финансовые трудности, кассовые разрывы и другие вопросы, которые связаны с невозможностью для работников исполнять свои обязанности, но сотрудники здесь страдать не должны. «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — предупредил премьер.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минтруд РФ, занятость, безработица, пандемия
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