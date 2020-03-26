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Круизному лайнеру запретили зайти в порт Владивостока из-за коронавируса

Лайнер Costa NeoRomantica (Фото: Сostacruises.ru)

Роспотребнадзор запретил круизному лайнеру Costa NeoRomantica зайти в порт Владивостока из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили РБК в ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики».

Предписание Роспотребнадзора направлено капитану морского порта Владивосток.

«Предписание от Роспотребнадзора получено», — заявили в администрации морских портов.

Источник ТАСС уточнил, что на борту находятся 478 пассажиров из разных стран. Costa NeoRomantica должен был зайти во Владивосток для дозаправки, пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания. Стоянка предполагалась сроком примерно с 22 марта по 5 апреля. Сейчас лайнер стоит в Японском море, свидетельствуют Marine Traffic.

Круизный лайнер Costa NeoRomantica принадлежит единственной круизной компании, выполняющей рейсы под итальянским флагом, Costa Cruises. По данным туроператора, лайнер вмещает до 1800 человек.

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22 марта стало известно, что в порту итальянской Савоны из-за нового коронавируса на берег не могли сойти почти тысяча человек с круизного лайнера Costa Luminosa. Среди них 188 пассажиров разных стран, остальные — члены экипажа. На борту лайнера обнаружили 84 заболевших коронавирусной инфекцией.

7 марта сообщалось о более 20 зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии. Власти США запретили ему заходить в порт Сан-Франциско. На борту находилось более 2 тыс. пассажиров.

 

Теги: коронавирус, круизный лайнер, Владивосток, новости РБК
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