Почти тысячу человек оставят на борту лайнера на карантине в порту Савоны

Почти тысячу человек поместят на карантин на борту круизного лайнера Costa Luminosa, который стоит в порту итальянской Савоны. Об этом в субботу заявил глава Лигурии Джованни Тоти, передает пресс-служба администрация области.

Тоти заявил, что целью региональных властей является помещение на карантин почти тысячи людей. В основном, это члены экипажа корабля, а также 188 пассажиров из других стран, которые не могут вернуться домой из-за приостановки авиасообщения. Все эти люди будут находится под контролем итальянской системы здравоохранения.

Costa Luminosa пришвартовался в Савоне 21 марта. На его борту выявлено 84 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Они находятся в изоляции на судне в специальных каютах.

Тоти сообщил, что в субботу на берег сошли 110 итальянцев, 87 граждан Швейцарии и две венесуэльцев, проживающих там же. На утро воскресенье власти Лигурии планируют выпустить с лайнера еще 55 итальянцев и 276 пассажиров, проживающих в других странах Европы.