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США нашли 20 больных коронавирусом на круизном лайнере Grand Princess

Власти страны не определились, что делать с 2300 пассажирами корабля, который стоит у берегов Калифорнии
Фото: California National Guard / AP

Первоначальная проверка показала, что по меньшей мере 21 человек болен коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, которому власти запретили заходить в порт Сан-Франциско, сообщает агентство Reuters.

Информацию о заболевших подтвердил вице-президент США Майк Пенс, который теперь отвечает за ситуацию с коронавирусом в стране. Он указал, что 1100 членов команды в любом случае будут отправлены на карантин, независимо от результатов анализов. Что касается 2300 пассажиров, то их дальнейшая судьба определится позже.

«Те, кого надо будет отправить под карантин, тот отправится под карантин. Если кому-то понадобится дополнительная медицинская помощь, тот ее получит», - заявил Пенс.

Вице-президент США допустил, что коронавирус сохранился на корабле после последней поездки, а потому задействованные в двух рейсах члены экипажа не смогут сойти на берег.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на всякий случай всем пассажирам Grand Princess придется все время карантина провести на судне. По его словам, в противном случае не исключено, что у сошедших на берег признаки коронавируса проявятся позже. «Я не хочу, чтобы число заболевших у нас удвоилось из-за одного корабля», - сказал он.

Grand Princess принадлежит компании Carnival. Другой круизный лайнер этого оператора – Diamond Princess – несколько недель простоял у берегов Японии. На его борту были выявлены 706 заболевших, шесть из которых умерли.

По последним данным в США коронавирусом заразились 304 человека. Умерли 15 человек – большинство в доме престарелых в штате Вашингтон на западе страны.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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