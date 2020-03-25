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Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта

За сутки в мире выявили более 40 тыс. случаев заражения COVID19, в Москве разрешили лечиться от вызванного вирусом заболевания на дому, Трамп призвал американцев вернуться на работу и спасти экономику. Главное — в обзоре РБК
Фото: Yves Herman / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 24 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 370 тыс. Согласно актуальным данным университета Джона Хопкинса, число зараженных — 422 тыс., 108,5 тыс. человек выздоровели.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным университета Джона Хопкинса, остается материковый Китай (81 591), на втором месте — Италия (69 176) на третьем — США (55 148). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (6820), Китае (3281) и Испании (2991).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным университета Джона Хопкинса, 18 557 человек.

Ситуация в России

  • В России, согласно последним официальным данным, число зараженных — 495, 290 случаев заражения зафиксированы в Москве, 35 — в Московской области и 21 — в Санкт-Петербурге. За сутки выявлено 57 случаев заражения.

  • Власти Москвы разрешили лечиться на дому тем, у кого коронавирус проявляется в легкой форме. Госпитализировать будут, если температура тела больного поднимается выше 38,5 градусов и наблюдается лихорадка. В Подмосковье приостановили работу ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат в рамках борьбы с распространением коронавируса.

  • Федерации еврейских общин России (ФЕОР) заявила о временном закрытии всех синагог в России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ситуация в других странах

  • За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

  • Власти Италии увеличат сумму штрафа за нарушение гражданами карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19. Нарушителям придется заплатить от €400 до €3 тыс.

  • Президент США Дональд Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики. «Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не «отключали» из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины», — сказал американский лидер.
     

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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