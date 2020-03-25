Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта

За сутки в мире выявили более 40 тыс. случаев заражения COVID19, в Москве разрешили лечиться от вызванного вирусом заболевания на дому, Трамп призвал американцев вернуться на работу и спасти экономику. Главное — в обзоре РБК

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Погибшие и пострадавшие

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 24 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 370 тыс. Согласно актуальным данным университета Джона Хопкинса, число зараженных — 422 тыс., 108,5 тыс. человек выздоровели.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным университета Джона Хопкинса, остается материковый Китай (81 591), на втором месте — Италия (69 176) на третьем — США (55 148). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (6820), Китае (3281) и Испании (2991).