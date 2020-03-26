Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 25 мар, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 25 мар, 13:35
В Совфеде раскрыли судьбу праздников после объявления нерабочей недели Общество, 05:11 Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России Общество, 04:59 Нетаньяху допустил полное закрытие Израиля Общество, 04:56 В массовом ДТП в Египте погибли не меньше 16 человек Общество, 04:38 Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях Общество, 04:26 Fitch предсказало сокращение инвестиций российскими нефтяными компаниями Экономика, 04:17 AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране Политика, 03:42 Нефть марки Brent подорожала до $27,55 за баррель Экономика, 03:40 На Украине заявили о возможном катастрофическом числе жертв коронавируса Общество, 03:12 Минтруд пообещал с апреля по новому рассчитывать размер больничного Общество, 02:50 Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса Общество, 02:49 Франция выведет свои войска из Ирака из-за пандемии коронавируса Политика, 02:34 СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге Общество, 02:09 Умер озвучивавший Бандераса и Гира актер дубляжа Сергей Смирнов Общество, 01:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — сказал Малышев.

В связи с этим во всех регионах, по словам медика, готовятся новые стационары и койки, которые стараются оборудовать по последним требованиям.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта
Общество

Малышев считает, что такие меры помогут сдержать эпидемию и оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

«Огромное количество [людей] будет заболевать. Поэтому сейчас идет разговор о том, что врачи могут ставить диагноз дистанционно при помощи IT-технологий», — добавил медик.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки было выявлено 163 новых заболевших. Большинство из них — 120 — в Москве.

COVID-19 охватила 55 из 85 российских регионов. Выздоровевшими значатся 29 человек.

Теги: коронавирус, Россия, эпидемия
Материалы по теме
В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter