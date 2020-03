Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи экономике из-за коронавируса

Сенат США единогласно проголосовал за принятие пакета помощи экономике на фоне пандемии коронавируса на $2 трлн. Об этом пишет The New York Times. По данным The Wall Street Journal, «за» проголосовали 96 сенаторов, еще четверо на заседании отсутствовали.

Теперь документ отправится в палату представителей, а затем на подпись президенту Дональду Трампу. Президент обещал подписать пакет стимулирования американской экономики сразу после его поступления в Белый дом.

Ранее 25 марта администрация Трампа и сенат согласовали меры помощи национальной экономике, которые стали самыми крупными в истории США.

Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и наиболее пострадавших от коронавируса штатов, а также на прямые выплаты американцам.