Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода. РБК ведет трансляцию обращения главы государства в связи с коронавирусом.

По его словам, продление должно проходить без предоставления гражданами дополнительных справок и «хождений по инстанциям». Глава государства отметил, что, например, семьям со льготами по ЖКХ не нужно будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать поддержку.

Помимо этого Путин объявил, что семьям с правом на материнский капитал будут дополнительно платить по 5 тыс. руб. на ребенка до трех лет.

По последним данным, в России зафиксировали 658 случаев заражения новым коронавирусом, 410 из которых — в Москве.