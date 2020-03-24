Число заражений коронавирусом в Испании достигло нового максимума

За сутки в королевстве выявили почти 6,6 тыс. новых больных COVID-19. Это максимальное число заражений с начала эпидемии, выявленное в стране за одни сутки

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За последние сутки в Испании выявили 6584 человека, зараженных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны. Это максимальный показатель с начала эпидемии, и число выявляемых за сутки случаев заражения быстро растет: за предыдущие сутки в стране было выявлено 4517 инфицированных (прирост составил 45%), а еще днем раньше только 3646.

Общее число заражений в Испании достигло 39673 человек (днем ранее было чуть больше 33 тыс.). По этому показателю она остается на четвертом месте в мире (после Китая, Италии и США) и на втором месте в Европе. Наибольшее число заражений уже выявлено и продолжает выявляться в Мадриде и Каталонии — 12352 (плюс 1777 за последние сутки) и 7864 (плюс 1939) соответственно.

За последние сутки в Испании от COVID-19 умерли 514 человек, общее число погибших составило 2696 человек. Хуже, чем в Испании, этот показатель только в Китае и Италии.

В Германии за предыдущие сутки от COVID-19, по данным Института Роберта Коха, погибло 114 человек, общее число заражений выросло на 4764 — почти до 27,5 тыс.