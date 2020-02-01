В Испании выявили первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV выявлен в Испании. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, размещенном в Twitter.

Вирус выявили у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в одной из клиник острова Гомера (Канарские острова). Впоследствии их анализы отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III. По итогам обследования один из анализов дал положительный результат.

В настоящее время пациент госпитализирован и изолирован.

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