В Ставрополье выявили второй случай заражения коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Ставропольском крае подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

«На сегодня [25 марта] — официальное число заболевших в Ставропольском крае — два человека», — отметил он, добавив, что о первом человеке, заболевшем коронавирусом, сообщалось ранее.

По словам Владимирова, исследование анализов проводилось в новосибирском центре вирусологии «Вектор». Власти региона получили 10 результатов из 11. Девять человек оказались здоровы, еще один тест ожидается.

Ранее сообщалось, что в краевую инфекционную больницу доставили 11 человек, контактировавших с первой пациенткой, у которых было подозрение на COVID-19.