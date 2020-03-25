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В Ставрополье выявили второй случай заражения коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Ставропольском крае подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

«На сегодня [25 марта] — официальное число заболевших в Ставропольском крае — два человека», — отметил он, добавив, что о первом человеке, заболевшем коронавирусом, сообщалось ранее.

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По словам Владимирова, исследование анализов проводилось в новосибирском центре вирусологии «Вектор». Власти региона получили 10 результатов из 11. Девять человек оказались здоровы, еще один тест ожидается.

Ранее сообщалось, что в краевую инфекционную больницу доставили 11 человек, контактировавших с первой пациенткой, у которых было подозрение на COVID-19.

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Всего Ставропольском крае на карантине в настоящее время находятся 293 человека, у всех были взяты пробы.

Первым заболевшим коронавирусной инфекцией в регионе стала врач-инфекционист Ирина Санникова, которая после поездки в Испанию не соблюдала режим самоизоляции. Ее исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края. Кроме того, по факту произошедшего завели дело по ст. 293 УК (халатность) и ст. 237 УК (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей).

Теги: Ставропольский край, коронавирус, заражение
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