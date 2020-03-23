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Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирина Санникова (Фото: rostgmu.ru)

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края. Об этом в эфире «Первого канала» заявил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

«На сегодня мы исключили ее из состава внештатных специалистов», — сказал он.

Он отметил, что в региональном минздраве осуждают то, что Санникова не самоизолировалась и скрыла свою поездку за рубеж.

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По словам замминистра, меры в ее отношении должны приниматься «в рамках профессиональной деятельности», например в вопросе об ограничении ее работы. Литвинов отметил, что в данной ситуации она поступила непрофессионально.

РБК писал, что Санникова скрыла от руководства поездку в Испанию, а после возвращения продолжила ходить на работу в Ставропольский государственный медицинский университет, где она является профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии. Она признала свою вину.

СК возбудил уголовное дело ст. 293 УК («Халатность») и ст. 237 УК («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»).

Теги: Ставропольский край, коронавирус
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