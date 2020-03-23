Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирина Санникова (Фото: rostgmu.ru)

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края. Об этом в эфире «Первого канала» заявил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

«На сегодня мы исключили ее из состава внештатных специалистов», — сказал он.

Он отметил, что в региональном минздраве осуждают то, что Санникова не самоизолировалась и скрыла свою поездку за рубеж.

По словам замминистра, меры в ее отношении должны приниматься «в рамках профессиональной деятельности», например в вопросе об ограничении ее работы. Литвинов отметил, что в данной ситуации она поступила непрофессионально.