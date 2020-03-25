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В аэропорту Челябинска туристов будут проверять на COVID-19

(Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Со среды всех прибывающих в Челябинск международными рейсами будут тестировать на коронавирусную инфекцию в аэропорту. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ирина Гехт, говорится на сайте правительства региона. Она рассказала, что тест-системы для лаборатории прибудут в город вечером.

В пресс-службе правительства региона РБК сообщили, что в Челябинской области зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом у членов одной семьи.

«Это члены одной семьи — мама, папа, дочь и бабушка. Они в состоянии легкой и средней степени тяжести», — сказал представитель правительства.

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Первый случай заражения коронавирусом в регионе выявили 21 марта у молодого человека из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Тогда губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что болезнь у заразившегося протекает в легкой форме.

Всего в регионе зарегистрированы пятеро зараженных.

В целом в России число зараженных составило 495 человек. Из них 290 случаев заболевания зафиксированы в Москве.

Теги: коронавирус, Челябинская область, новости РБК
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