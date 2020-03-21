В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

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В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме», — сказал он.

Губернатор отметил, что сразу после того, как заболевший приехал, у него взяли анализы и его изолировали. Текслер заявил, что власти региона были готовы к подобной ситуации.

Он посоветовал гражданам следовать рекомендациям врачей, чаще оставаться дома, соблюдать гигиену. Глава региона добавил, что тем, кто вернулся из-за рубежа, нужно соблюдать карантин.