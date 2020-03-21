Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон ответил на сообщения о заражении вирусом Спорт, 16:19 В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом Общество, 16:16 МИД назвал инсинуациями заявления США об «энергетическом оружии» России Политика, 16:06 Власти Москвы увеличат число стационаров для пациентов с коронавирусом Общество, 15:57 В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта Общество, 15:33 Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса Экономика, 15:26 Президент РПЛ допустил досрочное завершение сезона из-за коронавируса Спорт, 15:25 Секторы поражения: как пандемия сказалась на разных сферах экономики Quote, 15:08 В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом Общество, 15:06 Бывший футболист ЦСКА заявил об увольнении из-за коронавируса Спорт, 14:52 В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Политика, 14:43 На стройке больницы в Новой Москве повесили мотивирующие плакаты о вирусе Общество, 14:31 Спорт, еда, перестановка: лайфхаки для тех, кто находится на карантине Недвижимость, 14:25 Конор Макгрегор показал «избиение» коронавируса Спорт, 14:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме», — сказал он.

Губернатор отметил, что сразу после того, как заболевший приехал, у него взяли анализы и его изолировали. Текслер заявил, что власти региона были готовы к подобной ситуации.

Двух челябинцев оштрафовали за розыгрыш на тему коронавируса
Общество

Он посоветовал гражданам следовать рекомендациям врачей, чаще оставаться дома, соблюдать гигиену. Глава региона добавил, что тем, кто вернулся из-за рубежа, нужно соблюдать карантин.

18 марта губернатор объявил о введении в Челябинской области режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По данным на 20 марта, всего в России выявили 253 случая заражения, 12 человек выздоровело. В Москве подтвердили 131 случай. Согласно данным на 21 марта, в Московской области коронавирус зафиксировали у 35 человек.

Теги: Челябинская область, коронавирус
Материалы по теме
На Ставрополье возбудили первые дела за нарушение самоизоляции
Общество
В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter