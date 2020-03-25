Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом

Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать. Соответствующее постановление опубликовано на сайте департамента.

В нем говорится, что больной подлежит госпитализации, если болезнь протекает не в легкой форме, в частности, температура тела выше 38,5 градусов и наблюдается лихорадка.

Также будут госпитализированы те пациенты, у которых наблюдается легкая форма заболевания, но они относятся к группе риска. В нее входят люди старше 65 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также беременные женщины, уточняется в постановлении.

Помимо этого, лечение в стационаре больницы будут проходить те пациенты, у которых было выявлено заболевание в легкой форме, но с кем проживают люди, входящие в группу риска и которые не могут временно жить в другом месте.

Также Департамент здравоохранения разрешил пациентам, у которых диагностирована легкая форма заболевания, проходить лечение на дому.