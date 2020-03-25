В Петербурге выявили еще один случай заражения коронавирусом

Новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердился в Санкт-Петербурге к вечеру вторника, 24 марта. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор городского мониторингового центра Виктор Серков.

Таким образом, за прошедшие сутки число заболевших достигло шести человек. За день с подозрением на коронавирус госпитализировали 54 человека, четверо из них — дети. Под наблюдением медиков на стационарном лечении находятся 378 человек с неподтвержденным диагнозом.

Как отметил Серков, за минувшие сутки в службу экстренных вызовов «112» поступило 2253 обращения, связанных с коронавирусом. Из них 1493 были направлены в городскую станцию скорой медицинской помощи.

19 марта в инфекционную больницу им. С.П. Боткина в Петербурге доставили 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа. Их состояние оценивалось как стабильное.

С 18 марта по 30 апреля в Петербурге действует запрет на проведение на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий с числом участников не более 50 человек. Гебурнатор Александр Беглов рекомендовал гражданам воздержаться от приезда в Петербург, а жителям города — от выезда из него за границу или в регионы России, где выявлены случаи заражения коронавирусом.