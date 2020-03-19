В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице им. С.П. Боткина находятся 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщил петербургский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, передает «Фонтанка».

Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.

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