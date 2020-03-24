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МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Поручение правительства по вывозу россиян из Украины и возвращению украинцев домой не предполагает депортацию всех украинских граждан. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что им поступили обращения с просьбой уточнить это поручение российских властей.

«Речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — сказали в дипведомстве.

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Ранее правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом из-за ситуации с коронавирусом.

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В РЖД рассказали, что согласовали с украинской стороной специальный поезд сообщением Киев — Москва — Киев. В компании отметили, что пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотры, а также их проверят сотрудники Роспотребнадзора. Поезд не будет совершать дополнительные остановки для высадки и посадки пассажиров.

В середине марта РЖД, в частности, отменили поезда в Молдавию, Латвию и на Украину, так как власти этих государств временно закрыли границы для борьбы с распространением коронавируса.

Теги: МИД России, коронавирус, железные дороги
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