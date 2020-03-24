МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Поручение правительства по вывозу россиян из Украины и возвращению украинцев домой не предполагает депортацию всех украинских граждан. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что им поступили обращения с просьбой уточнить это поручение российских властей.

«Речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — сказали в дипведомстве.

Ранее правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом из-за ситуации с коронавирусом.