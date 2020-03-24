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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Находящиеся на Украине россияне и украинцы в России должны вернуться домой на поезде. Организовать перевозку должны Минтранс, МВД, Роспотребнадзор и ФСБ. В РЖД сообщили РБК, что поезд из Киева выедет 27 марта и вернется 29-го
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Фото: Николай Титов / Global Look Press

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

Поручение адресовано Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ.

Как сообщили РБК в пресс-службе РЖД, специальный поезд № 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев отправится 27 марта из Украины и на следующий день будет в российской столице. Тогда же он отправится обратно, а в Киев прибудет 29 марта.

Поезд не будет делать остановок для посадки и высадки пассажиров, по пути они пройдут пограничный и таможенный контроль. Кроме того, их проверят сотрудники Роспотребнадзора.

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Сейчас в России зарегистрировано 495 зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 57 новых случаев. На Украине, по последним данным местного Минздрава, обнаружили 84 зараженных, три человека погибли. Украинский президент Владимир Зеленский 14 марта попросил уехавших за границу граждан вернуться в течение трех дней из-за распространения вируса. Позже он предложил с 18 марта на две недели закрыть бары, рестораны, а также метро в стране. 

Карантин из-за коронавируса на Украине. Фоторепортаж
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Автор: Гаяна Демурина
При участии: Мария Кокорева
Теги: коронавирус, россияне, Украина, РЖД
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