В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Находящиеся на Украине россияне и украинцы в России должны вернуться домой на поезде. Организовать перевозку должны Минтранс, МВД, Роспотребнадзор и ФСБ. В РЖД сообщили РБК, что поезд из Киева выедет 27 марта и вернется 29-го

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

Поручение адресовано Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ.

Как сообщили РБК в пресс-службе РЖД, специальный поезд № 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев отправится 27 марта из Украины и на следующий день будет в российской столице. Тогда же он отправится обратно, а в Киев прибудет 29 марта.

Поезд не будет делать остановок для посадки и высадки пассажиров, по пути они пройдут пограничный и таможенный контроль. Кроме того, их проверят сотрудники Роспотребнадзора.