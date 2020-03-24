Пандемия коронавируса , 24 мар, 20:41
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Власти поручили привлечь Минобороны и МЧС к вывозу россиян из-за границы
Власти поручили Минтрансу рассмотреть вопрос о привлечении к вывозу россиян из-за границы силы и средства МЧС, Минобороны и управления делами президента страны. Об этом сообщается на сайте правительства по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Ведомства смогут участвовать в вывозе граждан из государств, где сложилась неблагоприятная ситуация с инфекцией. Кабмин попросил доложить о результатах до 24 марта.Материал дополняется.