Власти поручили привлечь Минобороны и МЧС к вывозу россиян из-за границы

Власти поручили Минтрансу рассмотреть вопрос о привлечении к вывозу россиян из-за границы силы и средства МЧС, Минобороны и управления делами президента страны. Об этом сообщается на сайте правительства по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.

Ведомства смогут участвовать в вывозе граждан из государств, где сложилась неблагоприятная ситуация с инфекцией. Кабмин попросил доложить о результатах до 24 марта.

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