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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Египта введут в стране комендантский час из-за коронавируса

Каир, Египет (Фото: Xinhua / Global Look Press)

В Египте с 25 марта на 15 дней вступает в силу комендантский час для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает Egypt today.

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Экстренные меры будут действовать по всей стране. Комендантский час вводится с 19:00 до 6:00, на это время общественный транспорт и такси прекратят работу, а гражданам будет запрещено находиться на улице.

Все рестораны, кафе и развлекательные центры, магазины не будут работать с 17:00 до 5:00 и полностью закрыты по пятницам и субботам. Ограничения не коснутся продуктовых магазинов и аптек. 

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«Мы будем осторожны со сроками, чтобы не повредить работе определенных социальных сегментов или экономики», — уточнил премьер на пресс-конференции.

По последним данным минздрава Египта, на 23 марта в Египте общее число заболевших коронавирусом составило 366 человек. Первый случай заражения на территории страны зафиксировали в феврале.

Росавиация сообщила 23 марта о трудностях с эвакуацией россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. На сегодня в этих регионах находятся около 2 тыс. российских туристов. Сложности с вывозом граждан связаны с отсутствием рейсов российских авиакомпаний на этом направлении.

Теги: коронавирус, карантин, Египет
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