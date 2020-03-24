Власти Египта введут в стране комендантский час из-за коронавируса

Каир, Египет (Фото: Xinhua / Global Look Press)

В Египте с 25 марта на 15 дней вступает в силу комендантский час для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает Egypt today.

Экстренные меры будут действовать по всей стране. Комендантский час вводится с 19:00 до 6:00, на это время общественный транспорт и такси прекратят работу, а гражданам будет запрещено находиться на улице.

Все рестораны, кафе и развлекательные центры, магазины не будут работать с 17:00 до 5:00 и полностью закрыты по пятницам и субботам. Ограничения не коснутся продуктовых магазинов и аптек.