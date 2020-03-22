В Греции введут комендантский час из-за распространения коронавируса

Греция введет комендантский час в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил в ходе телеобращения к нации премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Reuters.

«Это, возможно, последний шаг, который должен быть сделан незамедлительно. Мы должны защищать общее благо, наше здоровье», — сказал политик.

За последние сутки в Греции подтверждено 94 случая заражения коронавирусом. В общей сложности в стране выявлено 624 случая заболевания вирусом. Умерли 17 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Греции был выявлен 26 февраля. Носителем инфекции оказалась 38-летняя жительница Салоник, которая вернулась домой после посещения севера Италии. Заболевшую поместили в медучреждение, где она находится под наблюдением врачей.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии случая заражения были подтверждены в ряде других стран: Германии, Франции, Испании, Италии, России, Швеции, Финляндии, Бельгии, Канаде, США, Японии, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Непале, Австралии и в других.

По последним данным SCMP, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 320 тыс. человек. Умерли более 14 тыс. человек.