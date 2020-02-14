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Вирус из Китая ,  
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В Египте выявили первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом типа Covid-19 выявлен в Египте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что носителем инфекции является гражданин иностранного государства. О том, из какой страны заболевший, не сообщается.

Таким образом, Египет стал первым в Африке государством, где была выявлена эта инфекция. В связи со случившимся ведомство информировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает газета Al-Ahram, министр здравоохранения Египта провел расширенное совещание по вопросу реализации плана ведомства по борьбе с коронавирусом. Министр также подтвердил, что власти страны принимают меры по профилактике распространения коронавируса.

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Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях. В их числе: Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.

Согласно последним данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 63 851. Выздоровели 6723 человека, еще 10 204 человека в тяжелом состоянии. Под наблюдением врачей находятся 177 тыс. человек, контактировавших с заболевшими.

Теги: Египет, коронавирус
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