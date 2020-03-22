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Пандемия коронавируса ,  
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Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Как сообщили в ведомстве, глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания создать авиагруппировку ВКС, которая начнет поставлять Италии помощь с 22 марта. В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Путин пообещал Италии помощь в борьбе с коронавирусом
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О том, что Россия окажет Италии помощь в борьбе с инфекцией, ранее сообщил президент Владимир Путин. 21 марта он провел телефонный разговор с итальянским премьером Джузеппе Конте, в ходе которого пообещал, что в наиболее пострадавшие от вируса районы страны направят российских специалистов, а также средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта, медицинское и иное оборудование.

По данным властей Италии, общее число жертв COVID-19 в стране составило 4825 (из них 792 за последние сутки). Заразились 53 578 человек, 6072 выздоровели.

Теги: Италия, Минобороны, коронавирус
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