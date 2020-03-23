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Десятый самолет Минобороны вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом

Самолет Ил-76 ВКС России  (Фото: function.mil.ru)

Десятый самолет Ил-76 ВКС России с российскими военными и техникой на борту вылетел в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным российского военного министерства, борт вылетел с аэродрома Чкаловский в Московской области.

Утром 23 марта стало известно, что уже девять военных самолетов прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 км от Рима. Всего российская авиация доставила в страну около 100 военных вирусологов и эпидемиологов и восемь врачебно-сестринских бригад, а также необходимую технику для дезинфекции.

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Ранее сообщалось, что на подмосковном аэродроме ВКС России собрали авиационную группировку из девяти самолетов Ил-76.

Президент России Владимир Путин 21 марта предложил председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теги: Минобороны, Италия, коронавирус, самолет
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