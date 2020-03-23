Десятый самолет Минобороны вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом

Самолет Ил-76 ВКС России (Фото: function.mil.ru)

Десятый самолет Ил-76 ВКС России с российскими военными и техникой на борту вылетел в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным российского военного министерства, борт вылетел с аэродрома Чкаловский в Московской области.

Утром 23 марта стало известно, что уже девять военных самолетов прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 км от Рима. Всего российская авиация доставила в страну около 100 военных вирусологов и эпидемиологов и восемь врачебно-сестринских бригад, а также необходимую технику для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что на подмосковном аэродроме ВКС России собрали авиационную группировку из девяти самолетов Ил-76.