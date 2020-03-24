Илон Маск передал властям Калифорнии тысячу аппаратов вентиляции легких
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск передал властям Калифорнии тысячу аппаратов ИВЛ, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает Business Insider.
«Они прибыли в Лос-Анджелес», — заявил губернатор. Аппараты будут доставлены в больницы штата для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.
Ранее Маск сообщил в Twitter, что работает над производством аппаратов. При этом ранее Илон Маск называл «глупостью» панику из-за нового коронавируса.
14 марта издание сообщало, что в США, по данным на февраль, есть около 170 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, но, по экспертным оценкам, этого может оказаться недостаточно.