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Пандемия коронавируса ,  
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Илон Маск передал властям Калифорнии тысячу аппаратов вентиляции легких

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Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск передал властям Калифорнии тысячу аппаратов ИВЛ, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает Business Insider.

«Они прибыли в Лос-Анджелес», — заявил губернатор. Аппараты будут доставлены в больницы штата для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Маск сообщил в Twitter, что работает над производством аппаратов. При этом ранее Илон Маск называл «глупостью» панику из-за нового коронавируса.

14 марта издание сообщало, что в США, по данным на февраль, есть около 170 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, но, по экспертным оценкам, этого может оказаться недостаточно.

Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью
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21 марта все штаты США сообщили о случаях заболевания коронавирусной инфекцией. По последним данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения превысило 40 тыс. С 5 марта в Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса.

Правительство России выделило 23 марта 7,5 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ. Приобрести должны не менее 5,7 тыс. устройств, поставщиком будет концерн «Радиоэлектронные технологии» корпорации «Ростех».

Теги: коронавирус, пандемия, США
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