Илон Маск передал властям Калифорнии тысячу аппаратов вентиляции легких

21 марта все штаты США сообщили о случаях заболевания коронавирусной инфекцией. По последним данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения превысило 40 тыс. С 5 марта в Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса.

Правительство России выделило 23 марта 7,5 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ. Приобрести должны не менее 5,7 тыс. устройств, поставщиком будет концерн «Радиоэлектронные технологии» корпорации «Ростех».