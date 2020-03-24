В Китае назвали сроки снятия транспортных ограничений с Уханя

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Ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где впервые обнаружили новый коронавирус, будут сняты с 8 апреля, сообщается на сайте правительства провинции Хубэй.

Ограничения на въезды и выезды в остальной части провинции будут сняты с полуночи 25 марта.

Образовательные учреждения в провинции останутся закрытыми неопределенное время до того, как власти оценят текущую ситуацию с распространением вируса.

Власти Китая ввели транспортную блокаду города 22 января для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ухань закрыли на выезд для поездов и автобусов, въезд также был ограничен, авиарейсы были временно приостановлены.