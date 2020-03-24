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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае назвали сроки снятия транспортных ограничений с Уханя

Фото: Getty Images

Ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где впервые обнаружили новый коронавирус, будут сняты с 8 апреля, сообщается на сайте правительства провинции Хубэй.

Ограничения на въезды и выезды в остальной части провинции будут сняты с полуночи 25 марта.

Образовательные учреждения в провинции останутся закрытыми неопределенное время до того, как власти оценят текущую ситуацию с распространением вируса.

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Власти Китая ввели транспортную блокаду города 22 января для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ухань закрыли на выезд для поездов и автобусов, въезд также был ограничен, авиарейсы были временно приостановлены.

Ухань является крупнейшим городом центрального Китая, столицей провинции Хубэй. Население города свыше 11 млн человек. Первые случаи заражения новым коронавирусом обнаружили на местном рынке морепродуктов. В провинции Хубэй, по последним данным, выявили 67 801 случай заражения, из них более 50 тыс. заболевших нашли в Ухани. От коронавируса в провинции умерли 3160 человек.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в Китае на 24 марта составляет более 81 тыс. человек. Более 90% заболевших выздоровели.

Теги: коронавирус, пандемия, Китай
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