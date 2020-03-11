В Китае смягчили карантин в центре распространения коронавируса

Власти Хубэя частично сняли запрет на передвижения по провинции, в ряде районов возобновит работу общественный транспорт, решено восстановить работу важнейших предприятий. Однако покидать пределы Хубэя пока не разрешается

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Власти китайской провинции Хубэй, в которой в конце прошлого года началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, объявили о смягчении введенных ранее ограничительных мер. На фоне значительного сокращения числа случаев заражения COVID-19 власти провинции решили частично снять запрет на передвижения ее жителей и начать восстанавливать работу общественного транспорта.

Покидать провинцию жителям Хубэя пока не разрешат, однако в ее пределах они смогут перемещаться. Правда, не все, а лишь те, кто получит через мобильное приложение зеленый QR-код, подтверждающий то, что его владелец не имел никаких контактов с больными COVID-19 или подозреваемыми в наличии болезни. Имевшие такие контакты получат желтый QR-код и должны будут оставаться в пределах своего населенного пункта, а получатели красного QR-кода — это инфицированные COVID-19 и те, у кого заболевание не диагностировано, но подозревается, — по-прежнему останутся на карантине.

Такая схема будет работать только в тех городах и уездах Хубэя, которые отнесены к категории низкого (за последние две недели ни одного случая заражения COVID-19) и среднего (не более 50 случаев) риска. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, 10 марта в Хубэе было зарегистрировано 13 новых случаев заражения COVID-19, причем все они в столице провинции Ухане. Этот город по-прежнему относится к зоне высокого риска, и на него послабления в сфере передвижения не распространяются.

Чтобы обеспечить обладателям зеленых QR-кодов возможность передвигаться по провинции, в зонах низкого и среднего риска будет постепенно восстанавливаться движение пассажирских поездов, автобусов и речных судов. Благодаря этому власти Хубэя намерены возобновить производство на ранее остановленных предприятиях. В законах вернуться к работе уже разрешено всем компаниям за исключением: