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В Китае смягчили карантин в центре распространения коронавируса

Власти Хубэя частично сняли запрет на передвижения по провинции, в ряде районов возобновит работу общественный транспорт, решено восстановить работу важнейших предприятий. Однако покидать пределы Хубэя пока не разрешается
Фото: Reuters

Власти китайской провинции Хубэй, в которой в конце прошлого года началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, объявили о смягчении введенных ранее ограничительных мер. На фоне значительного сокращения числа случаев заражения COVID-19 власти провинции решили частично снять запрет на передвижения ее жителей и начать восстанавливать работу общественного транспорта.

Покидать провинцию жителям Хубэя пока не разрешат, однако в ее пределах они смогут перемещаться. Правда, не все, а лишь те, кто получит через мобильное приложение зеленый QR-код, подтверждающий то, что его владелец не имел никаких контактов с больными COVID-19 или подозреваемыми в наличии болезни. Имевшие такие контакты получат желтый QR-код и должны будут оставаться в пределах своего населенного пункта, а получатели красного QR-кода — это инфицированные COVID-19 и те, у кого заболевание не диагностировано, но подозревается, — по-прежнему останутся на карантине.

Такая схема будет работать только в тех городах и уездах Хубэя, которые отнесены к категории низкого (за последние две недели ни одного случая заражения COVID-19) и среднего (не более 50 случаев) риска. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, 10 марта в Хубэе было зарегистрировано 13 новых случаев заражения COVID-19, причем все они в столице провинции Ухане. Этот город по-прежнему относится к зоне высокого риска, и на него послабления в сфере передвижения не распространяются.

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Чтобы обеспечить обладателям зеленых QR-кодов возможность передвигаться по провинции, в зонах низкого и среднего риска будет постепенно восстанавливаться движение пассажирских поездов, автобусов и речных судов. Благодаря этому власти Хубэя намерены возобновить производство на ранее остановленных предприятиях. В законах вернуться к работе уже разрешено всем компаниям за исключением:

  • кинотеатров;
  • интернет-кафе;
  • спортивных и танцевальных залов;
  • заведений общественного питания;
  • книжных магазинов;
  • салонов красоты;
  • общественных бань и некоторых других заведений.

В зонах с повышенным риском работа восстанавливается в ограниченном объеме. Так, например, в Ухане работу разрешено возобновить заводам, сельхозпредприятиям и другим компаниям, чья деятельность необходима для обеспечения первоочередных нужд людей и важнейших потребностей экономики, а также функционирования «национальных и глобальных промышленных цепей». Остальные предприятия, как отмечается в сообщении властей Хубэя, возобновят производство не позднее 20 марта.

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При этом властям всех районов и населенных пунктов Хубэя предписано продолжать вести борьбу с эпидемией. В связи с этим университеты, школы и детские сады в провинции пока останутся закрытыми.

10 марта в Ухане побывал председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин, который проверил, как ведется борьба с COVID-19 и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Китай
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