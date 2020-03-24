В Китае выздоровели более 90% зараженных COVID-19

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В Китае более 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. Сейчас в больницах находятся всего 4 735 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и лишь семь летальных исходов (все в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса). При этом 456 пациентов вылечились и выписались из медицинских учреждений.

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