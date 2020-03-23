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Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве, где наибольший риск заражения коронавирусом, осуществление ухода за одинокими и маломобильными пенсионерами очень хорошо отлажено. Об этом РБК заявила зампредседателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

По мнению Пискуновой, в Московской области осуществлять помощь пожилым людям будет сложнее, зато они реже передвигаются по улице и людным местам.

Она отметила, что оповещение пожилых людей не должно вызвать какие-либо сложности, так как их контактные данные имеются в Пенсионном фонде. «Сегодня это очень просто сделать», — добавила она.

Как рассказал РБК председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, для помощи пенсионерам запущена всероссийская акция «Мы вместе» (мывместе2020.рф).

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«Фактически это гражданский ответ коронавирусу, когда различные группы людей объединяются, чтобы помогать тем, кому эта помощь особенно нужна. Например, моя бабушка находится в самоизоляции, и ей требуется помощь в покупке продуктов, лекарств, оплате услуг ЖКХ или выноса мусора. Для этого мы указали горячую линию на сайте, куда каждый человек может позвонить и попросить помощь. Туда уже поступило свыше 3 тыс. звонков», — сообщил он.

По его словам, во всех 85 субъектах России открыты штабы, волонтеры реагируют на заявки горячей линии. Он добавил, что волонтеры обучаются мерам предосторожности и профилактики во время эпидемии, в особенности при общении с пожилыми людьми.

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Метелев добавил, что на сайте с 21 марта заработал функционал, который позволяет предпринимателям и профессиональным коллективам посильно участвовать в помощи пожилым. Так, за полтора дня поступили 500 заявок от различных индивидуальных предпринимателей и крупных компаний, которые готовы помочь финансово, продуктами, транспортом, оказанием юридической и психологической помощи.

Координатор по развитию благотворительного фонда «Старость в радость» Алла Романовская рассказала РБК, что волонтеры в период пандемии коронавируса продолжают помогать домам престарелых, потому что там большая плотность людей.

«Мы активно развиваем видеоволонтерство, потому что люди в домах-интернатах оказались оторваны от мира. Мы собираем деньги на планшеты, чтобы передать их в дома престарелых, чтобы организовывать для пожилых людей видеоконференции», — добавила Романовская.

Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры-медики» также участвуют в помощи пожилым людям на дому, заключила она.

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Ранее стало известно, что власти Москвы и Московской области обязали людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Выходить на улицу им разрешили только в магазин или аптеку.

Власти пообещали осуществить ряд мер поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей. Так, им будет оказана разовая материальная помощь, мобильные операторы не будут отключать им телефоны и интернет при отрицательном балансе, были отменены штрафы за просрочку квитанций по ЖКХ.

Теги: пожилые люди, коронавирус, новости РБК
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