Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых

«Фактически это гражданский ответ коронавирусу, когда различные группы людей объединяются, чтобы помогать тем, кому эта помощь особенно нужна. Например, моя бабушка находится в самоизоляции, и ей требуется помощь в покупке продуктов, лекарств, оплате услуг ЖКХ или выноса мусора. Для этого мы указали горячую линию на сайте, куда каждый человек может позвонить и попросить помощь. Туда уже поступило свыше 3 тыс. звонков», — сообщил он.

По его словам, во всех 85 субъектах России открыты штабы, волонтеры реагируют на заявки горячей линии. Он добавил, что волонтеры обучаются мерам предосторожности и профилактики во время эпидемии, в особенности при общении с пожилыми людьми.

Метелев добавил, что на сайте с 21 марта заработал функционал, который позволяет предпринимателям и профессиональным коллективам посильно участвовать в помощи пожилым. Так, за полтора дня поступили 500 заявок от различных индивидуальных предпринимателей и крупных компаний, которые готовы помочь финансово, продуктами, транспортом, оказанием юридической и психологической помощи.

Координатор по развитию благотворительного фонда «Старость в радость» Алла Романовская рассказала РБК, что волонтеры в период пандемии коронавируса продолжают помогать домам престарелых, потому что там большая плотность людей.

«Мы активно развиваем видеоволонтерство, потому что люди в домах-интернатах оказались оторваны от мира. Мы собираем деньги на планшеты, чтобы передать их в дома престарелых, чтобы организовывать для пожилых людей видеоконференции», — добавила Романовская.

Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры-медики» также участвуют в помощи пожилым людям на дому, заключила она.

Ранее стало известно, что власти Москвы и Московской области обязали людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Выходить на улицу им разрешили только в магазин или аптеку.

Власти пообещали осуществить ряд мер поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей. Так, им будет оказана разовая материальная помощь, мобильные операторы не будут отключать им телефоны и интернет при отрицательном балансе, были отменены штрафы за просрочку квитанций по ЖКХ.