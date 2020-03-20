В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Власти Украины ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации, чтобы предотвратить распространение коронавируса в этих регионах, сообщается на сайте правительства страны.

Всего коронавирусной инфекцией нового типа на Украине, по последним данным Минздрава, заразились 29 человек, передает «112 Украина». Трое заболевших умерли.

На Украине действуют особые меры по борьбе с распространением инфекции. 13 марта власти Украины объявили о закрытии границ на две недели для въезда иностранных граждан. С 18 марта внутри страны остановлены автобусные, железнодорожные и авиационные перевозки. Запрещено организовывать публичные мероприятия числом более десяти человек.