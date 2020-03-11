Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

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Около 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

«Вирус находится в Европе, он есть, и мы должны это понимать», — отметила она на пресс-конференции, посвященной вспышке COVID-19.

По ее словам, 60–70% немцев могут быть инфицированы, поскольку лекарство от коронавируса пока не найдено, а у людей еще не выработался иммунитет.

Меркель добавила, что власти Германии предпримут все необходимые меры по защите в первую очередь пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями, поскольку именно эти группы больше всего подвержены риску заражения.

В четверг, 12 марта, правительство Германии обсудит государственные меры по борьбе с вирусом. Меркель напомнила, что бюджетный комитет Германии пообещал выделить $1,1 млрд для борьбы со вспышкой.