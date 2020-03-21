Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Общество, 05:41 Более 20 тыс. волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины Общество, 05:33 В кафе в подмосковном Щелково произошел пожар Общество, 05:01 ВОЗ сообщила о более чем 24 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки Общество, 04:41 Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом Общество, 04:31 Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса Общество, 04:03 В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику Экономика, 03:17 Отсрочку по уплате страховых взносов дадут только микропредприятиям Бизнес, 03:16 Южная Корея сообщила о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря Политика, 02:31 Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию Общество, 02:14 NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису Экономика, 02:01 Google выпустил дудл к 125-летию со дня рождения Леонида Утесова Общество, 01:16 Организаторы «Евровидения» назвали правила участия в конкурсе в 2021 году Общество, 00:28 ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса Экономика, 00:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Более 20 тыс. волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины

Они будут подвергаться воздействию не COVID-19, поскольку для его лечения еще не найдено гарантированных средств, а вирусами того же семейства
Фото: Bing Guan/Reuters

Более 20 тыс. человек согласились участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами, сообщает The Wall Street Journal.

За это они получат выплату в размере $4,4 тыс.

Пока в мире не найдено лекарство против нового типа коронавируса, поэтому при поиске вакцины используются вирусы того же семейства, уточняет издание.

Вакцина вводится здоровым людям, которые позже подвергаются воздействию заболевания. Обычно в эксперименте участвуют тысячи людей, которые находятся на территории, где циркулирует болезнь. Препарат считается эффективным, если люди, которым его ввели, не заразились.

WSJ отмечает, что обычно на участие в таких мероприятиях регистрируются несколько человек в день, однако после рекламной кампании по привлечению волонтеров за несколько дней записалось более 20 тыс. людей.

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными
Общество

Те, кто примут участие в тестировании вакцины, будут находиться в изоляции до тех пор, пока не выздоровеют, что обычно занимает две недели.

В среду, 18 марта, Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале первых испытаний вакцины против нового типа коронавируса. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, они начались всего через два месяца после исследований генетической последовательности вируса.

О начале тестирования вакцины на людях также сообщали в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute в США. При этом в центре утверждают, что широкое использование препарата возможно не раньше чем через год-полтора.

В России также разрабатываются свои варианты вакцины. В пятницу, 20 марта, стало известно, что вирусологический центр в Новосибирске начал тестировать прототип вакцины против вируса на животных. Ученые полагают, что применять вакцину для защиты населения можно будет в четвертом квартале 2020 года.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вакцина
Материалы по теме
ВОЗ сообщила о более чем 24 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Общество
В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику
Экономика
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter