Более 20 тыс. волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины

Они будут подвергаться воздействию не COVID-19, поскольку для его лечения еще не найдено гарантированных средств, а вирусами того же семейства

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Более 20 тыс. человек согласились участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами, сообщает The Wall Street Journal.

За это они получат выплату в размере $4,4 тыс.

Пока в мире не найдено лекарство против нового типа коронавируса, поэтому при поиске вакцины используются вирусы того же семейства, уточняет издание.

Вакцина вводится здоровым людям, которые позже подвергаются воздействию заболевания. Обычно в эксперименте участвуют тысячи людей, которые находятся на территории, где циркулирует болезнь. Препарат считается эффективным, если люди, которым его ввели, не заразились.

WSJ отмечает, что обычно на участие в таких мероприятиях регистрируются несколько человек в день, однако после рекламной кампании по привлечению волонтеров за несколько дней записалось более 20 тыс. людей.