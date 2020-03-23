Все девять самолетов Минобороны России с вирусологами прибыли в Италию

Все девять самолетов Минобороны России с вирусологами на борту прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское военное ведомство.

«Восьмой и девятый борта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России <...> прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что на борту самолетов помимо вирусологов были мобильные авторазливочные станции для дезинфекции.

Как передает ТАСС, девять самолетов доставили около 100 военных вирусологов и эпидемиологов и восемь врачебно-сестринских бригад.

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