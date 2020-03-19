Путин и Си Цзиньпин обсудили пандемию коронавируса

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем Китая Си Цзиньпином ситуацию с пандемией нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер высоко оценил достигнутые руководством КНР и китайским народом результаты по борьбе с распространением инфекции. Главы государств высказались за продолжение взаимопомощи и углубление взаимодействия в сфере медицины и разработки лекарств.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Затем случаи заражения зафиксировали во всех регионах КНР, в Японии, Южной Корее, США, Иране и других государствах. Случаи заболевания также обнаружили во всех странах Европы.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране выявили более 80 тыс. зараженных коронавирусом, 3130 человек умерли. Однако за 18 марта в эпицентре заболевания Ухане не зарегистрировали ни одного заболевшего.