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Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-Космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

«Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается прибытие еще двух самолетов. Всего авиагруппировку для помощи Италии вошли девять аппаратов Ил-76, которые вылетели с подмосковного аэродрома «Чкаловский». 

Ранее на авибазе приземлились первые четыре таких самолета. 

21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем совета министров Италии Джузеппе Джузеппе предложил помощь итальянской стороне. Согласно договоренностям, в Италию будут поставлены средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское и иное оборудование.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение Путина оказать помощь Италии было вызвано гуманитарными соображениями.

Теги: Италия, ВКС России, коронавирус
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