В Италию прибыл первый самолет ВКС России для помощи в борьбе с вирусом

Первый самолет с российскими медиками и оборудованием прибыл в Италию в рамках оказания помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в распоряжение РБК.

Речь идет о военно-транспортном самолете Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС), который приземлился на военной базе в Пратика-ди-Маре в 30 км к югу-западу от Рима. На его борту находятся военные вирусологи и оборудование. Борт встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Как пояснили в Минобороны России, российские военные вирусологи приступят к работе сразу же после уточнения районов проведения операции. В общей сложности в Италию планируется отправить девять таких самолетов.

21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Как отмечал Путин, в Италию поставят средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское и иное оборудование. По словам российского президента, бригады российских специалистов будут направлены в наиболее пострадавшие районы Италии по линии российского Минобороны. В свою очередь, Джузеппе Конте выразил России слова благодарности за помощь и поддержку «в столь непростое время».

Эпидемиологическая ситуация в Италии остается самой тяжелой в Европе, число смертей в этой стране превысило количество жертв коронавируса в Китае, где возникла вспышка заболевания. За последние сутки в Италии скончались 627 человек, что стало рекордом по числу погибших в стране с момента начала распространения коронавируса.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились более 59 тыс. человек. Жертвами стали свыше 5 тыс. человек.