В Чехии подтвердили первый смертельный случай от коронавируса

Первый случай летального исхода зарегистрирован на территории Чехии. От болезни в одной из больниц Праги скончался 95-летний мужчина, сообщается на сайте минздрава Чешской Республики.

По словам лечащего врача медучреждения, мужчина страдал от ряда проблем со здоровьем, таких как хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца.

«Причиной смерти стало полное истощение органов у пациента с многочисленными внутренними сопутствующими заболеваниями», — говорится в заявлении.

По последним данным ведомства, в Чехии зарегистрировано 1120 случаев заражения коронавирусом. Из них пятеро — в тяжелом состоянии, еще шесть человек выздоровели.

Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии были выявлены 1 марта. Вирус обнаружили у вернувшихся из Италии трех человек.

13 марта чешские власти в целях по нераспространению коронавируса запретили своим гражданам выезжать из страны. На следующий день в стране объявили общенациональный карантин.