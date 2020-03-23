В Черногории умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в Черногории. Об этом говорится в заявлении института общественного здоровья в Подгорице (IJZ) на странице в Twitter.

«Пациент имел хроническое заболевание легких», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об уроженце города Герцег-Нови 1955 года рождения. Пациент был госпитализирован рано утром, 22 марта. Анализы подтвердили у него наличие вируса.

По последним данным, в Черногории зарегистрированы 22 случая заражения коронавирусом, под наблюдением находятся 5565 человек, сообщает телеканал RTCG.

Первые два случая заражения коронавирусом в Черногории выявили 17 марта. Таким образом, Черногория стала последней европейской страной, где обнаружили вирус.

Ранее из-за решения властей Черногории закрыть границы и прекратить международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение на фоне распространения коронавируса из страны не могли вернуться на родину около 1 тыс. россиян. Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в МИД России и Росавиацию из-за того, что у авиакомпании не было разрешения вывезти россиян из Черногории. Впоследствии власти страны согласились организовать возвращение российских граждан домой.