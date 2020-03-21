Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», — сказал Песков.
21 марта российский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппо Конте. В ходе них Путин пообещал помочь итальянцам в борьбе с коронавирусом.
В частности, в европейскую страну бортами ВКС будут отправлены специалисты и медицинское оборудование — мобильные комплексы для дезинфекции транспорта и территории на базе автомобилей «КамАЗ», средства защиты и другое оборудование.