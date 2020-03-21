Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Все поставки будут проходить по линии Минобороны. Конте в ответ на заявление Путина выразил ему благодарность.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 53 578 человек. Жертвами заболевания стали 4825 человек, еще 6072 выздоровели. Эпидемиологическая ситуация в Италии остается самой тяжелой в Европе, число смертей в этой стране превысило количество жертв коронавируса в Китае.