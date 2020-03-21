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Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», — сказал Песков.

21 марта российский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппо Конте. В ходе них Путин пообещал помочь итальянцам в борьбе с коронавирусом.

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В частности, в европейскую страну бортами ВКС будут отправлены специалисты и медицинское оборудование — мобильные комплексы для дезинфекции транспорта и территории на базе автомобилей «КамАЗ», средства защиты и другое оборудование.

Все поставки будут проходить по линии Минобороны. Конте в ответ на заявление Путина выразил ему благодарность.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 53 578 человек. Жертвами заболевания стали 4825 человек, еще 6072 выздоровели. Эпидемиологическая ситуация в Италии остается самой тяжелой в Европе, число смертей в этой стране превысило количество жертв коронавируса в Китае.

Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, Италия
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