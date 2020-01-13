Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба

Парламент Абхазии назначил главу правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики после принятия отставки Рауля Хаджибмы, передает «Sputnik Абхазия».

Назначение Бганбы поддержали все 34 присутствовавших депутата.

Ранее парламент страны принял отставку Хаджимбы с поста главы государства.

Ситуация в Абхазии обострилась после того, как демонстранты, требующие признать недействительными выборы президента 2019 года, захватили здание администрации главы государства в Сухуме. За отставку Хаджимбы проголосовал и парламент республики, но сам президент тогда отказался оставить свой пост. 10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила результаты сентябрьского голосования, и ЦИК назначила новые выборы на 22 марта.