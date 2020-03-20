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Минфин США продлил срок завершения сделок с группой ГАЗ

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

США продлили отсрочку введения санкций против группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски), сообщается на сайте американского Минфина.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства продлило для американских инвесторов срок завершения сделок с холдингом до 22 июля 2020 года. До этого времени они также должны избавиться от акций группы ГАЗ.

В ноябре Минфин США продлил отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ до конца марта.

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В апреле 2018 года под американские санкции попали такие подконтрольные Дерипаске компании, как Rusal, «Евросибэнерго», группа ГАЗ, «Русские машины» и «Базовый элемент», а также En+ Group — крупнейший акционер «Русала», которому принадлежат 50,1% акций. Дерипаска является крупнейшим акционером En+ Group.

Российский бизнесмен договорился с властями США, в результате чего с En+ Group, «Евросибэнерго» и «Русал» сняли санкции. Согласно договоренностям, Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70% до 44,95%.

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В середине февраля Минфин США пояснил, что ввел санкции против Дерипаски из-за того, что он участвовал в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансировал некоторые проекты по просьбе высокопоставленных чиновников и президента России Владимира Путина, а также участвовал в отмывании средств «в интересах Путина».
 

Теги: Минфин США, санкции, Группа ГАЗ
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