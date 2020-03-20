В СК России создали рабочую группу по борьбе с распространением COVID-19

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Следственном комитете России создана рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте СК.

Группа будет следить за тем, чтобы на объектах центрального аппарата и территориальных следственных органов не было сотрудников с признаками ОРВИ.

Регулированием мер по предупреждению распространения болезни в России занимается координационный совет при правительстве, созданный 16 марта. Кроме того, в России создана рабочая группа Госсовета по противодействию коронавирусу.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 20 марта о создании в России шести вакцин против коронавирусной инфекции, проводятся их испытания.

По последним данным, в России заражены коронавирусом 253 человека. За последние сутки число заболевших возросло на 54.